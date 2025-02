Fermeture des bases militaires françaises : le personnel sénégalais licencié dès juillet 2025

La fermeture des bases militaires françaises au Sénégal aura des conséquences néfastes pour les Sénégalais qui y travaillent depuis plusieurs années. Les Éléments Français au Sénégal (EFS), qui emploient du personnel sénégalais dans ces bases, devront se séparer de leurs employés locaux au plus tard le 1er juillet 2025.



Dans une lettre datée du 27 janvier 2025, révélée par Dakaractu, le général de brigade Yves Aunis, commandant des Éléments Français au Sénégal, a informé l’inspecteur régional du Travail d’un licenciement collectif lié à la fermeture définitive des bases militaires françaises au Sénégal.



Dans cette lettre administrative, il est précisé : « J'ai l'honneur de vous informer par la présente du licenciement collectif de l'ensemble du personnel sénégalais employé par les Éléments Français au Sénégal (EFS) », indique le général de brigade français.



Ce dernier cite des extraits des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, évoquant la fermeture des bases françaises : « En effet, comme indiqué lors de ses allocutions du 28 novembre 2024 et du 31 décembre 2024, le Président de la République du Sénégal a décidé la fin de toutes les présences militaires étrangères au Sénégal dès 2025. » Cela inclut donc la fermeture des bases militaires françaises.



Le général de brigade Yves Aunis ajoute : « Afin de mettre en application cette décision, vous trouverez en annexe la liste des 162 personnels employés sous contrat à durée indéterminée par les EFS, incluant 12 délégués du personnel titulaires et suppléants, prévus d'être licenciés au 1er juillet 2025. »



Enfin, il conclut : « Nous souhaitons bénéficier de votre accompagnement, y compris pour les éventuelles autorisations nécessaires, dans cette situation de force majeure qui s'impose aux EFS. »