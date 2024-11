Faux agent/usurpation de fonction : le marchand ambulant I. A. Guissé épinglé pour escroquerie en se faisant passer pour un agent de service d’hygiène à Yeumbeul-Nord.

I. A. Guissé, un marchand ambulant, a troqué son métier pour un rôle frauduleux. Se faisant passer pour un agent du service d’hygiène, il arpentait les rues de Yeumbeul-Nord pour soutirer de l’argent aux boutiquiers sous prétexte de régularisations fictives. Selon L’AS, sa supercherie a pris fin grâce à la vigilance du commerçant H. Bâ, qui a alerté la police de la localité.



Un stratagème bien rodé, mais un faux pas fatal



Depuis quelque temps, I. A. Guissé se présentait dans les commerces de Yeumbeul-Nord comme un “inspecteur” du service d’hygiène. En jouant sur la peur de sanctions administratives, il exigeait des sommes d’argent aux boutiquiers pour éviter prétendument des amendes ou des fermetures. Mais le plan a dérapé lorsqu’il a croisé le chemin de H. Bâ, un boutiquier du quartier Comico.



Sentant une incohérence dans les propos de l’usurpateur, H. Bâ a décidé de prévenir les forces de l’ordre. Ces dernières sont intervenues rapidement et ont interpellé le faux agent sur place, mettant ainsi fin à ses agissements.



Des accusations lourdes pour une tentative d’extorsion



Conduit au commissariat de Comico, I. A. Guissé a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour usurpation de fonction et tentative d’extorsion de fonds. D’après les sources de L’AS, les enquêteurs tentent de déterminer si d’autres commerçants ont été victimes de cette escroquerie.



Entre ARNAQUE et désespoir



Cet épisode soulève une fois de plus la problématique des faux agents qui prolifèrent dans les quartiers populaires, profitant de la méfiance et du manque d’information des citoyens. Si les motivations d’I. A. Guissé restent floues, cette affaire met en lumière la nécessité d’une vigilance accrue et d’une meilleure sensibilisation des commerçants face à de tels abus.



Pour H. Bâ, le commerçant à l’origine de l’alerte, son geste citoyen a permis d’épargner à d’autres boutiquiers le piège tendu par l’usurpateur. Quant à I. A. Guissé, il devra désormais répondre de ses actes devant la Justice. Une affaire qui, comme le souligne L’AS, illustre les limites de la patience des victimes face aux pratiques frauduleuses.