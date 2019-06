Fatoumata Diop Lo sur le SISAP : « C’est une plate forme d’échanges entre acteurs de l’immobilier »

La 4e édition du salon de l’immobilier du Sénégal à Paris va se tenir les 6 et 7 juillet à Paris, le 12 à Montpellier, le 13 à Barcelone et le 14 juillet à Guissona. Cette plateforme d’échanges entre acteurs de l’immobilier sénégalais, la diaspora et les investisseurs, est une véritable vitrine internationale pour tâter le terrain et prendre connaissance du contexte immobilier actuel.

Pour les organisateurs, compte tenu des éditions précédentes, l’idée est d’inscrire ce salon dans l’agenda des grands rendez vous internationaux et pour ce faire, il faut un appui des pouvoirs publics pour porter le Sénégal plus haut...