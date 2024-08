Fatick : Sous l'Impulsion de Cheikh Kanté, le sport ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes

Le stade Massène Sène de Fatick a vibré ce week-end au rythme d'une compétition sportive exceptionnelle : la Grande Finale Départementale du Trophée du Président du Conseil Départemental de Fatick, offert par le Dr Cheikh Kanté. Cet événement a opposé les équipes de l’ASC Sangomar de Fatick et de l’ASC Jamm Bugum de Niakhar, dans une rencontre palpitante.



Le match a vu l'ASC Jamm Bugum l’emporter sur l'ASC Sangomar par un score d’un but à zéro. Toutefois, au-delà du résultat, l'événement a été marqué par une célébration du sport et des valeurs qu'il incarne. Le Dr Cheikh Kanté, parrain de la compétition, a souligné l'importance de cette initiative dans la promotion de l'équité sociale et territoriale.

Selon lui, le sport est un vecteur essentiel pour offrir aux jeunes du département un cadre d'expression et de développement personnel.



Le Trophée du Président, doté de 1 000 000 FCFA pour le vainqueur et de 500 000 FCFA pour le vaincu, a non seulement récompensé les performances sportives, mais a également mis en lumière le potentiel du territoire et l'importance de l'encadrement des jeunes. Le maire de Fatick a insisté sur le fait que la richesse de la terre et les opportunités offertes par l'éducation et la formation peuvent constituer des leviers puissants pour le développement local. Il a appelé à une mobilisation autour de ces jeunes talents pour les encourager à investir dans leur avenir et ainsi réduire l'immigration irrégulière.



Le Dr Cheikh Kanté a conclu en affirmant que, malgré la défaite de l'ASC Sangomar, il n'y avait pas de perdant dans cette compétition. Selon lui, c'est la jeunesse du département qui est la grande gagnante grâce à l'épanouissement et à la valorisation des talents locaux. Le sport, a-t-il précisé, reste un outil fondamental pour le développement personnel et communautaire.



Cet événement a donc été plus qu'une simple compétition ; il a servi de tremplin pour la jeunesse de Fatick et de Niakhar, et a renforcé l'idée que la jeunesse fait la force de notre cher Sénégal.