Farba Ngom, symbole du dévouement pour les populations sénégalaises... (Par Mbaré Mangane)

Depuis son entrée en politique, l'Honorable Député - Maire Farba Ngom a su concrétiser une vision de croissance économique avant d'assurer la prospérité de la prestigieuse localité des Agnams.



À l'aide de ses oeuvres humanitaires, Farba est l'un des rares hommes politiques à avoir réalisé un bilan positif dans tous les secteurs d'activités ( éducation, santé infrastructures sanitaires, emplois des jeunes, financement des femmes...).



Les faits se comprennent et se sont têtus. Surtout lorsqu'on revient sur les redondances historiques de la politique discriminatoire que certaines localités avaient subies. Maintenant, la juste formule pour rétablir l'équilibre a été de mise dans une politique empreinte de dynamisme et d'oeuvres sociales hautement productives.



Pour le dire simplement, l'honorable Farba Ngom incarne un symbole de leadership, qui sans nul doute fait de lui une référence qui a permis à beaucoup de jeunes de subvenir à leurs besoins et d'aider

leurs parents par ricochet.



Le temps et les épreuves de la vie nous ont montré qu'il sait résoudre à merveille l'équation extraordinaire pour nourrir l'espoir de toute une localité; nous lui serons toujours loyaux ...

Ad vitam aeternam !



Par ailleurs, la prolifération de certains discours de la part de groupuscules politiquement instrumentalisés et L'ATTAQUE PERPÉTRÉE CONTRE SA MAISON révèle une attitude irresponsable de nature à troubler notre commun vouloir de vivre dans la paix.

Cet aveuglement est le signe d'un profond sentiment de haine qui mérite des réponses appropriées: une protection par tous les moyens des biens et de la personne de notre leader.



Celà ne dit pas que nous sommes belliqueux mais il existe des situations où seule la proportionnalité triomphera sur une certaine insurrection.



Nous en appelons à la concorde nationale et de se constituer comme un bouclier derrière notre maire, au premier rang desquels tous ceux qui ont BÉNÉFICIÉ DE SES APPUIS ( EMPLOIS, ACCOMPAGNEMENT FINANCIER, BOURSES...).

À partir d'une posture républicaine, on peut laisser la justice faire son travail.



Nous continuerons de le côtoyer sur tous les plans et surtout, nous nous inscrivons entièrement dans sa logique de vulgariser sa vertueuse et qualitative politique de développement national.





Mbaré MANGANE, Président de la Zone 2 et Conseiller municipal de la commune des Agnam .