Fanta Sall sur les violences faites aux femmes : "elles subissent dans leurs ménages..."

Fanta Sall a soulevé la question liée aux violences faites aux femmes lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Femme, de la famille et de la Protection des enfants. Selon la parlementaire, les femmes subissent beaucoup dans leurs ménages et méritent d'être soutenues.

Sur un autre registre, elle s'est interrogée sur la révision du code de la femme et a invité la ministre Fatou Diané à plus de clarification sur ce rapport. Fanta Sall a plaidé en faveur des écoles coraniques...