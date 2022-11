Fan zone à Thiès / victoire du Sénégal contre l’Équateur (2-1) : Les Thiessois satisfaits de la victoire des Lions

Les supporters ont rallié en masse la promenade des Thiessois pour suivre le match des Lions face à l'Équateur. Un match qui s'est terminé sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Lions de la Téranga qui décroche leur seconde qualification en 8 ème de finale en phase de coupe du monde. La pression était à son paroxysme jusqu'à la 44 e minute où les Lions ont marqué leur premier but sur penalty. Mais l'égalisation des équatoriens n'a pas suffi pour démoraliser les supporters qui y ont cru jusqu'à la 70ème minute avec un second but marqué par Kalidou Koulibaly. Au coup de sifflet final, les supporters en liesse ont manifesté leur satisfaction pour cette qualification des Lions pour la deuxième fois dans l'histoire du foot Sénégalais. Maodo Malick Mbaye, Abdoulaye Dièye entre autres, ont suivi le match à la promenade des Thièssois.