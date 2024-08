Faire du CNN, un organe de décision incontournable pour le développement du numérique

Le Conseil national du Numérique (CNN), initié par le gouvernement de Macky Sall, s'est avéré être un fiasco dans son fonctionnement. Depuis sa création, le CNN n'a tenu qu'une seule réunion avec le Premier ministre, feu Boune Abdallah Dionne.





Les bouleversements politiques au sein de l’Etat ont paralysé l'équipe du conseil, prolongeant son inactivité et le transformant en un organisme virtuel sans fondements ni missions claires. Consciente de cette situation, cette contribution se veut une incitation pour nos autorités à revitaliser l'initiative avec de nouvelles directives et perspectives.



Bien que le concept du CNN soit prometteur, il a été sous-estimé par un gouvernement qui n'a pas accordé suffisamment d'importance au numérique. Pourtant le CNN pourrait être un catalyseur et un soutien solide pour le gouvernement dans la mise en œuvre de ses projets les plus ambitieux, à travers des recommandations formulées par les membres du Conseil.

C’est pourquoi, je suis heureux de constater que le gouvernement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye a pris des mesures pour le réactiver. Il faudrait cette fois ci, partir sur de nouvelles bases avec des objectifs clairs et des perspectives contribuant au développement du numérique.



Propositions



Les nouvelles autorités devraient réexaminer les fondements de cette initiative en commençant par le choix des conseillers. Avoir seulement 20 personnes ne suffit pas pour atteindre les objectifs du CNN. Il serait judicieux d’élargir le nombre de conseillers avec une sélection rigoureuse de profils effectuée par le ministère de tutelle ou une autre instance décisionnelle de la Primature.



Le choix de ces experts devrait se baser sur l'expérience, le parcours et la connaissance du secteur, tout en assurant une parité entre hommes et femmes ainsi qu'une diversité d'âges.

Les profils sélectionnés devraient couvrir tous les domaines pertinents, notamment les télécommunications, l'économie numérique, l’artisanat, le tourisme, la Santé, et l'entrepreneuriat, la presse etc. . De plus, le CNN devrait jouer un rôle décisionnel dans certaines actions gouvernementales, comme par exemple, se positionner en instance décisionnel sur certaines décisions cruciales du gouvernement et de nature urgente , coupure d’internet , la souveraineté numérique ….



Fonctionnement

Pour garantir l'efficacité du CNN revisité, le gouvernement devrait mettre en place un fonds spécial, potentiellement issu de l'ARTP ou du FDSUT via le ministère des Finances. Ce fonds permettrait aux conseillers de travailler efficacement avec un agenda précis et un cadre approprié pour les actions immédiates et futures, en fonction des urgences du moment.

Rattaché à la Primature, le CNN New look devrait être une entité forte et indépendante, capable de prendre des décisions essentielles pour améliorer la politique numérique de l’État







Le Conseil National du Numérique ne devrait pas être un organisme "Copier Coller" émanant d'un autre pays ou d’une autre structure comme cela se fait déjà en France.!. Il doit être un lien de dialogue direct entre les membres et l'État du Sénégal à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique tout en se conformant aux réalités de notre pays.



Depuis nos indépendances, le Sénégal a toujours écrit des lois, stratégies et autres documents qui dorment dans les tiroirs ou sites web du Gouvernement.

A l'heure du changement, nous devons tous adopter un style de "rupture inclusive" pour faire de notre pays , un Sénégal émergent .



Si chaque membre apporte sa pierre à l'édifice dans son domaine de prédilection, le CNN se transformera en un laps de temps comme un "grenier à résolution des problèmes du secteur du Numérique" entrant en droite ligne avec les objectifs du PROJET avec comme leitmotiv l’aspiration du «Jup Jubbal Jabanti»



Basile NIANE

Conseiller/Consultant et Spécialiste TIC