Fadilou Keita sur Amadou Bâ et Mamour Diallo : « Ils ont occupé des postes leur permettant de bénéficier d'avantages indus ».

Lors de l'émission Grand Jury du dimanche 29 septembre 2024, le directeur de la CDC n'a pas manqué d'indexer l'ancien premier ministre Amadou Bâ, M. Mamour Diallo, l'ancien ministre Mansour Faye, etc. Fadilou Keita n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. « Amadou Bâ est quelqu'un qui avait des responsabilités étatiques et s'il est question de répondre, il va répondre. » Je reviens sur l'affaire des 94 milliards. Qu'est-ce qui avait déclaré à l'Assemblée nationale ? Que la vente avait été homologuée alors que c'est purement faux ? Il sait que ce n'est pas homologué, c'est Amadou Bâ. Il a menti parce qu'il est complice. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que vous avez entendu le président Ousmane Sonko dire qu'à plusieurs reprises, Amadou Bâ a voulu faire des choses. J'étais au courant et je lui ai demandé de laisser tomber, il a laissé tomber.

Amadou Ba dit qu'à l'échelle où il était, il était impossible pour Ousmane Sonko de l'interpeller directement, en tant que directeur général des impôts et domaines.

"Amadou Bâ était directeur général des impôts et domaines, mais Ousmane Sonko était le secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines". À ce titre, Amadou Bâ était membre, il pouvait être interpellé directement par Ousmane Sonko[…]. Aujourd'hui, les dossiers sont gérés par les entités opérationnelles […]. Qu'est-ce qui justifie cette richesse qu'il a ? Mais nous sommes tous exposés à ça. Nous travaillons dans des sphères où des gens peuvent venir nous voir, vous proposez 500, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards… C'est-à-dire que si vous y allez, vous êtes tout de suite milliardaire[…]. Et ces biens-là, nous savons comment est-ce que les gens font pour les encaisser ? Aujourd'hui, Amadou Bâ est immensément riche, et tout le monde le sait !

Vous lui reprochez quoi ?

"Amadou Bâ et Mamour Diallo ont occupé des postes leur permettant de bénéficier d'avantages indus[…]". Je le dis parce que c'est le cas. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé sur le foncier au Sénégal, Amadou Bâ y a une responsabilité. Mamour Diallo était à la perception de Rufisque. Il a détourné beaucoup de montants là-bas. Le rapport est disponible. Il a été épinglé par un rapport de la Cour des comptes. Malgré tout, il a été promu Directeur des impôts. […]. J'ai entendu un opposant parler de 98 milliards avec Mansour Faye, l'accusé publiquement, dire que 98 milliards ont été mis dans tel compte…[.]. Des gens ont dans leur compte des dizaines voire des centaines de milliards ici au Sénégal.