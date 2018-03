Face to Face / Boy Niang et Sa Thiès : Les joutes verbales avant le combat du 11

Ils se sont défiés verbalement mais avec fougue et rage devant une foule d'amateurs amusés.La Place de l’Obélisque de Colobane a accueilli le face à face entre Sa Thiès de l’écurie Double Less et Boy Niang 2 de l’école éponyme. Des piques avant leur combat du 11 mars monté par Léewtoo productions...