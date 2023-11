FONSIS : Lancement d'un second fonds d'autonomisation économique des Femmes, WE! FUND II

Ce lundi 20 novembre, le Fonds Souverain d'Investissements stratégiques (FONSIS) et le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), ont officiellement lancé, avec la récente participation de la Banque Africaine de Développement (BAD), le second fonds d'autonomisation économique exclusivement dédié aux femmes, Women's Economic Emporwement Fund, aussi dit WE! Fund II.

En vue du franc succès de la première période d'investissement de la phase pilote, bouclée il y a de cela un an déjà avec un montant de 1 milliard de FCFA, le FONSIS et le UNCDF annoncent le lancement d'un second fonds d'autonomisation économique pour les Femmes, comptant cette fois-ci parmi eux la Banque Africaine de Développement. "Dans le premier fonds nous avons pu réunir plus de 854 millions dans quatre PME, dont trois dirigés par des femmes", se ravit Seynabou Ndiaye, directrice des investissements WE! Fund. Elle ajoute : "Aujourd'hui on est tellement satisfait du résultat, que l'on a directement démarré la phase 2 pour potentiellement créer plus 2.600 emplois avec un taux de féminisation de minimum 60 %".

En 2019, le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) du Sénégal et Le Fonds d’équipement des Nations unies (UNCDF) ont mis en place un Fonds d’investissement : Women’ Economic Empowerment Fund. Cette initiative a pour objectif principale de renforcer l’accès au financement pour un impact économique sur les femmes.



Chancelle Ngomo