FOCUS / Les miracles de la confrérie des Layène (Partie 2) : « Miim, Hadam Délou, Mim Dél » l’histoire des 4 îles de Dakar qui reflète le nom du Prophète Mohamed (Psl)

En compilant le tout, on obtient :

« Mouhammad (PSL) qui était parti, est revenu, arborant son costume du Mahdi à Dakar ». Brève et riche en enseignements, cette histoire est décortiquée au micro de Dakaractu.

Dakar est effectivement ceinturé par quatre petites îles ou îlots que sont : l’île de Yoff, l’île de Ngor, l’île de Sarpan, et enfin celle de Gorée.Symboliquement, ou même miraculeusement, l’image que nous donnent respectivement ces quatre îles, forme les quatre lettres arabes permettant d’écrire le nom du Prophète Mohamed (PSL).Oustaz Issa Ngom Laye, un des disciples et imams au sein de la confrérie a fait un commentaire intéressant concernant l’image que donnent ces quatre îles, et en utilisant l’appellation de ces lettres arabes en wolof, il a défini le nom du Prophète Muhammad sous forme de sigles. L’île de Yoff qui donne l’image de la lettrearabe « ﻢ » appelée aussi « Mim » en wolof : Mouhamad. L’île de ngor qui donne l’image de la lettre arabe ha « ﺡ » appelée ‘‘Hadamdél’’en wolof, signifiant partir, mais aussi décéder, disparaitre. Et dél, commepour dire ‘‘délsi’’ signifiant revenir en français. L’île de Sarpan donne aussi l’image de