FATICK : Le Lion’s Club relève le plateau médical de la maternité de Sowane

L’organisation internationale d’aide et d’action sociale dénommée Lion’s Club, a offert un lot de matériel médical à la maternité de Sowane, un village situé dans la région de Fatick. La cérémonie de remise s’est déroulée ce samedi 21 septembre en présence du chef de village de Sowane, des notables ainsi que des autorités coutumières et religieuses de cette circonscription.



Ce don estimé à plus de trois millions de Fcfa est composé de tous le matériel nécessaire pour assurer le bon déroulement d’un accouchement (une table chauffante pour deux places, un aspirateur bébé, des boîtes d’accouchement, entre autres). À en croire la présidente de la zone 111 de Lion’s Club Olga Diadhiou, c’est par le biais d’une collecte de fonds et d’un dîner de gala organisé à cet effet, que cela a été possible. Un geste hautement apprécié par toute la population et au premier plan la cheffe du poste de santé de Sowane, Mme Cissé Khady Diouf, qui a été installée dans ses fonctions il y a juste trois mois.



Avant de reprendre le chemin du retour, Mme Olga Diadhiou a exhorté l’infirmière cheffe à veiller au bon usage et à l’entretien de ces équipements de dernière génération...