Expo Paris Porte de Versailles/ Le Sénégal à l'honneur ce dimanche à Paris: Une journée dédiée au pays de la teranga

Le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, le Dr Papa Amadou NDIAYE s'est rendu ce vendredi 5 mai 2023 à Paris. Il doit ainsi participer avec la délégation qui l'accompagne, à la 119ème édition de la Foire de Paris qui se tient du 27 avril au 08 mai 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.



Le Ministre de l'Artisanat Papa Amadou NDIAYE présidera ce dimanche 07 mai 2023 ,en présence des autorités diplomatiques et consulaires du Sènegal établies à Paris, la journée dédiée au pays de la teranga qui sera une occasion de montrer la diversité de l'artisanat sénégalais et l'aspect créatif des différents produits.



Pour l'exposition de cette année, le Sénégal a déplacé une douzaine d'artisans totalement prise en charge par le MATSI et

une délégation conduite par le Ministre de tutelle Papa Amadou NDIAYE, accompagné de son Directeur de Cabinet M. Saloum NDIAYE, du Directeur de l'Artisanat M. Bamba SARR et du Président de l'UNCM M. Insa DIEYE, entre autres.



Pour rappel, la foire de Paris propose 5 secteurs différents comme thème d’exposition tels Maison et habitat, Métiers d’arts et culture du monde, Bien-être, mode et accessoires, Loisirs et vie pratique, Vin et gastronomie. Elle couvre 200.000 m2 et accueille entre 400 et 500. 000 visiteurs. En effet, la participation du Sénégal à la foire de Paris est organisée par le Ministère de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, en collaboration avec ses différents démembrements à savoir l’APDA, la Direction de l’Artisanat et L’UNCM.