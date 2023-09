Expo Dubaï 2023 / Zahra Iyane Thiam : « l’exposition internationale a pour but d’éduquer le public, de partager l’innovation, de promouvoir le progrès et d’encourager la coopération »

Le Sénégal prépare l’exposition internationale horticole Doha 2023 au Qatar. Après celle de Dubaï l’année dernière, l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) prépare celle du Qatar 2023.

C’est ainsi que l’ASEPEX a tenu une rencontre d’échanges et de partage d’informations avec toutes les parties prenantes de l’organisation dans le cadre des préparatifs de la participation du Sénégal à l'exposition. Cette rencontre annonce le démarrage officiel des activités de l'exposition au Sénégal. Zahra Iyane Thiam de dire que « l’exposition internationale a pour but d’éduquer le public, de partager l’innovation, de promouvoir le progrès et d’encourager la coopération ... » tels sont les mots de la directrice devant les participants qui doivent s’y rendre pour exposer. L’occasion a été saisie pour signer avec la chambre des métiers du Sénégal...