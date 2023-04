Exploitation du pétrole et du gaz : L'appel de Astou Ndiaye à l'endroit de la jeunesse et des femmes contre les "lobbies étrangers"

À l'occasion de la cérémonie de remise des kits alimentaires par le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma en faveur de la population de Kaolack, la députée Astou Ndiaye en a profité pour lancer un appel fort à l'endroit de la jeunesse et des femmes pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation.

D'après la maire de Ndiaffate, la jeunesse doit être consciente des enjeux, car au moment où le Sénégal s'apprête à exploiter son pétrole et son gaz, des lobbies essayent de tout faire pour saper la stabilité du pays. Et à l'en croire, leur modus operandi est d'amener la jeunesse à fouler au pied les institutions de la République afin d'installer le chaos au Sénégal.

Selon Astou Ndiaye, non seulement la jeunesse et les femmes doivent être conscientes de cela, mais en plus les parents doivent avoir un rôle majeur à jouer dans ce contexte actuel. La députée a également défendu la politique du président Macky Sall avant de porter sa candidature en 2024...