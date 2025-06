Examen du CFEE et Concours d'entrée en sixième : 15 168 candidats à Louga, une hausse notable pour 2025

À moins de 24 heures du coup d'envoi des épreuves du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) et du concours d'entrée en sixième, l'Académie de Louga annonce être fin prête. Au total, ce sont 15 168 candidats qui sont attendus dans les 90 centres d'examen de la région.



Une augmentation du nombre de candidats et une forte proportion de filles

Comparée à l'année dernière, la session 2025 enregistre une hausse de 428 candidats, témoignant d'un intérêt croissant pour ces examens.



Dans le détail, les statistiques révèlent une prédominance féminine :



Les garçons représentent 5 855 candidats, soit 40,71 % de l'effectif total.

Les filles sont au nombre de 9 313, constituant ainsi 59,29 % des inscrits.

La répartition des centres par Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF)

L'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Louga arrive en tête avec le plus grand nombre de candidats, soit 6 984 répartis dans 42 centres. Elle est suivie par l'IEF de Kébémer, qui accueillera 4 504 candidats dans 24 centres. Enfin, l'IEF de Linguère compte 3 680 candidats répartis également dans 24 centres.