Évolution économique : Le système national de planification réactualisé par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération.

Ce Jeudi 20 juin 2019, est lancée la réforme du système national de planification.

En effet, concevant qu'à partir de 2014, le PSE est devenu le document de référence de la politique économique et sociale sur la période 2014-2023, la mise en place selon le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, intervient dans un contexte marqué généralement par l'avènement des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union Africaine, du cadre stratégique communautaire de la CEDEAO, des nouvelles directives de l'UEMOA, de l'Acte 3 de la décentralisation ainsi que d'autres documents nationaux de politique transversales et thématiques. L'objectif donc de cet atelier initié par le MEPC est de procéder à la réforme du système national de planification prenant en compte les paradigmes actuels afin de rendre plus efficaces les interventions publiques. Le représentant du ministre de l'économie, du plan et de la coopération a tenu à cet effet, à donner les motivations qui ont conduit à vouloir révolutionner ce plan initié depuis 1987.