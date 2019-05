Everton : Gana Guèye et Lucas Digne désignés meilleurs joueurs de la saison

Idrissa Gana Guèye le deuxième meilleur "tâcleur" de la saison (143 tacles réussis) a été encore honoré par la Premier League, plus précisément par son club Everton. À l'issue de sa saison de haut vol, Idy s'est vu décerner le titre de meilleur joueur du club. Distinction qu'il partage avec son coéquipier le latéral gauche Lucas Digne également éblouissant dans son couloir (4 buts et 4 passes décisives en championnat.) Les deux hommes étaient déjà coéquipiers dans la même équipe de Lille en Ligue 1 française.



L'international sénégalais via son compte instagram de faire part de toute sa satisfaction : « Je suis heureux d’être désigné joueur de la saison avec mon ami Lucas Digne. Je suis juste heureux de jouer à nouveau avec lui, c’est un gars sympa et un bon ami », a-t-il déclaré, sur le site officiel du club.