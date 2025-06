État de santé de Farba Ngom : Le rapport d’expertise médicale confirme « une incompatibilité avec la vie en milieu carcéral » et une demande de liberté provisoire est introduite

La situation de santé de Farba Ngom se dégrade de plus en plus et de manière très préoccupante, selon ses avocats, ses proches et même l'avis médical.



Dans un rapport d'expertise médicale ordonné par le juge d’instruction, le Dr Alassane Mbaye, Professeur Titulaire de Cardiologie à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, conclut que « l'état de santé du député Mouhamadou Ngom dit Farba n'est pas compatible avec la vie en milieu carcéral. »



Ses avocats estiment alors que « sa libération pour raison de santé en application de la loi ne saurait nuire aux besoins de l’instruction ».



En conséquence, les conseils de Farba Ngom ont déposé une demande de mise en liberté provisoire adressée en début de semaine au président du collège des juges d’instruction du pôle financier judiciaire. Les avocats du maire des Agnam estiment qu’il est possible d’administrer la justice sans mettre en péril ce qui est plus cher que la justice : l’humanité.