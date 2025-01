Est de la RDC: le gouvernement congolais veut "éviter le carnage" à Goma

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) veut "éviter le carnage à Goma", a assuré lundi son porte-parole, la grande ville de l'est étant plongée dans le chaos après l'entrée dimanche soir de combattants du M23 et de soldats rwandais.



"Le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines", a assuré Patrick Muyaya dans une déclaration postée sur X. Depuis la veille, le groupe antigouvernemental du M23 soutenu par des troupes rwandaise revendique la prise de la cité, mais des tirs intenses y sont toujours entendus lundi.