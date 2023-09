Esplanade de Médina Baye : le regard particulier des fidèles qui magnifient un joyau venu à son heure. (Reportage)

L’esplanade de la grande mosquée de Médina Baye entamée au mois d’avril suscite beaucoup d’intérêt auprès des fidèles venus célébrer le Gamou. Le coût de l’infrastructure est estimé à plus de 800 millions FCFA. Un joyau qui sera doté de toutes les commodités modernes. Les fidèles ont magnifié le projet sous l’impulsion du khalife de Médina Baye et entendent impatiemment sa finalisation.



Le bijou sera composé d’un ascenseur d’une capacité de 30 personnes, d'une climatisation centrale, d'une suite, d'une salle de banquet et d’une sonorisation qui sera installée aussitôt après le Gamou...