Escroquerie "mystique" à Ngaparou : Une commerçante dépossédée de 6 millions de FCfa par un charlatan

Une affaire d’escroquerie qui soulève de nombreuses interrogations vient d’éclater à Ngaparou, où la commerçante S. Sall a été dupée par M. Cissé, un prétendu guérisseur, qui lui a soutiré la coquette somme de 6 millions de FCfa sous prétexte de prières mystiques pour sauver son mariage et propulser sa fortune. Ce récit de manipulation et de désillusion a été révélé par L’Observateur.



L’histoire débute en 2023, lorsque S. Sall, en proie à des problèmes conjugaux avec son époux européen, rencontre M. Cissé. En quête d’un miracle pour restaurer son mariage et assurer le succès de son entreprise, elle se tourne vers ce charlatan qui lui promet monts et merveilles. Selon Cissé, le prix de cette intervention divine s’élève à 6 millions de FCfa. Dans un premier temps, il lui demande un acompte de 2 millions de FCfa pour acquérir un « stock de mercure », une demande à laquelle S. Sall accède sans hésitation.



Rapidement, M. Cissé passe à l’étape suivante en exigeant l’achat d’une grande valise, d’une bague en argent et d’un cadenas. Lors d’une séance dans l’intimité du domicile de S. Sall, il prétend réaliser des prières qui rempliront la valise de liasses de billets. Envoûtée par le spectacle, S. Sall obéit aux instructions de Cissé, convaincue qu’elle touchera bientôt les fruits de sa fortune.



Les choses prennent une tournure étrange lorsque le charlatan invite la commerçante à des séances nocturnes en forêt, où elle prétend avoir communiqué avec des « esprits invisibles » promettant prospérité et stabilité. Toutefois, ces promesses ne se concrétisent pas. Au contraire, S. Sall voit son mariage se désintégrer et son commerce sombrer dans la faillite.



Finalement, la commerçante réalise que la valise remplie de billets n’était qu’une illusion et qu’elle a, au total, versé 6 millions de FCfa au charlatan. En désespoir de cause, elle se tourne vers les gendarmes de la Brigade de Ngaparou, déposant une plainte contre M. Cissé.



Interpellé par les forces de l’ordre, Cissé admet avoir reçu de l’argent, mais réduit la somme à 4 millions de FCfa, affirmant avoir été trompé par des complices ghanéens qui auraient disparu avec le reste de l’argent. Des accusations que la plaignante conteste vigoureusement, expliquant que non seulement elle a perdu son mariage, mais aussi son entreprise.



M. Cissé a été déféré au parquet de Mbour, laissant derrière lui une victime désormais en proie à la désillusion et à la perte. Cette affaire met en lumière les dangers des charlatans qui exploitent la vulnérabilité des personnes en quête de solutions à leurs problèmes personnels.