Escroquerie foncière : Adama Faye fait le « Gokhi » de 105 millions et « se libère »

Le président du mouvement Gox Bi et candidat à la dernière présidentielle vient d’être libéré. Selon nos informations, le beau-frère de Macky Sall a payé 105 millions de francs CFA, par l'entremise de son frère avant d’être libéré. Adama Faye avait été arrêté hier et interrogé à la section de recherches où il avait été placé en garde à vue. Le frère de l'ancienne première dame Marième Faye Sall aurait procédé à la vente de terrains en toc d'une valeur de 275 millions et ne parvenait pas à rembourser complètement le bénéficiaire qui, pour rappel, aurait même déposé une plainte depuis 2022.