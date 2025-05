Escroquerie effacée par le remboursement ? plus de 3 millions remboursés, L’ex-directeur de l’hôpital Baudoin échappe à la prison

Poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux, Cheikh Mbaye Seck, ancien directeur de l’hôpital Baudoin, a été relaxé hier vendredi 16 mai 2025 par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Ce dernier a bénéficié de la clémence du juge après avoir intégralement remboursé les sommes dues, soit 3.320.000 francs CFA, à la restauratrice Kène Bougoul Ndiaye, plaignante dans cette affaire.



Le procureur, pourtant, avait requis 2 ans de prison dont 2 mois ferme, assortis d’une amende de 200.000 F CFA, après avoir demandé la requalification des faits d’escroquerie en abus de confiance, tout en sollicitant la relaxe pour le chef de faux.



Le marché de la restauration qui tourne au litige



Tout commence lors du Ramadan de l’année dernière. Kène Bougoul Ndiaye remporte le marché de la restauration au sein de l’hôpital Baudoin, alors dirigé par Cheikh Mbaye Seck. Elle fournit les repas, mais ne reçoit aucun paiement après prestation. Les relances répétées restent vaines. La restauratrice décide alors de porter plainte.



Devant les enquêteurs, elle déclare avoir été remboursée de 3.200.000 F CFA à la Division des investigations criminelles (DIC), le reliquat de 120.000 F CFA ayant été complété par Serigne Mor Wade, ordonnateur des dépenses de l’établissement.



Mais l’enquête révèle un mécanisme douteux : le paiement effectué par Serigne Mor Wade se faisait au nom de la secrétaire du directeur, et non directement à la prestataire. Une opacité qui jette une ombre sur la traçabilité des finances hospitalières.



Une défense qui minimise, un aveu implicite



À la barre, Cheikh Mbaye Seck a reconnu les faits sans toutefois les qualifier d’escroquerie : « Je reconnais les faits dans la mesure où j’accepte de payer les montants », a-t-il déclaré. Il évoque un prêt personnel consenti par Wade, sans rapport direct avec les dettes liées au marché.



Son avocat, Me Bamar Faye, a tenté de relativiser la gravité des faits, arguant que « la seule erreur de son client fut d’avoir validé le marché de la restauration sans respecter les circuits administratifs classiques ». Une défense qui semble avoir convaincu le tribunal, plus sensible à la réparation du préjudice qu’à la rigueur de la loi.



Cheikh Mbaye Seck, polygame et père de six enfants, est ressorti libre du tribunal, soulagé, mais son passage à la tête de l’hôpital Baudoin reste entaché par une procédure judiciaire évitée de justesse.