Escroquerie « Mbeuk Mi »: Un convoyeur d’une embarcation de 300 candidats, arrêté avec son complice

Les éléments de la Brigade de recherches de Saly Portudal ont arrêté deux convoyeurs de candidats à l'émigration clandestine à Mbour. Daouda Ndoye et son complice Gora Diop qui ont été surpris par les forces de l'ordre dans leurs domiciles respectifs à Mbour, ont déjà empoché la somme de 120 millions de FCfa auprès des voyageurs, dont la pirogue reste jusqu'ici sans aucune nouvelle. Au début du mois d'août, comme à son habitude, le convoyeur Daouda Ndoye organise un autre voyage à l'émigration clandestine pour rallier l'Espagne. Avec le concours de son complice Gora Diop, Daouda Ndoye est facilement parvenu à regrouper 300 jeunes candidats, venant d'horizons divers, dans différents sites d'hébergement de Mbour. Selon l’Observateur, ces jeunes ont, pour la majeure partie, déboursé chacun la somme de 400 000 FCfa en guise de ticket de transport. Après avoir réussi à mettre en place une pirogue et ses capitaines devant assurer le voyage jusqu'en Espagne, il fixe la date du départ aux voyageurs qui doivent également se présenter nuitamment et en catimini au lieu de l'embarcation. Afin que de petites pirogues puissent les transporter par petits groupes jusqu'à la grande pirogue positionnée en haute mer.







Alors que tout se passait comme convenu au Quai de pêche de Mbour, un incident désagréable bouleverse tout le plan du convoyeur. La fameuse pirogue devant se rendre en Espagne avec les 300 candidats ne peut plus contenir son monde. Mais les hommes de Daouda Ndoye tentent de forcer les choses en superposant les passagers. Ce qui ne semble être du goût de certains clients. Ces derniers qui in-diquent, au cours de l'enquête, que la pirogue a déjà perdu son équilibre avant même son dé-part, se désistent, par peur de périr en mer. Pour éviter toute altercation avec les candidats mécontents qui commencent à élever le ton au Quai de pêche de Mbour, les capitaines s'empressent de prendre la direction de l'Espagne avec la pirogue bondée de jeunes, laissant ainsi derrière eux d'autres candidats, très remontés.







Dans les colonnes du journal l’Observateur, on apprend que Daouda Ndoye qui avait empoché la somme de 120 millions de FCfa, toujours était bien au chaud chez lui. Mais, il est par la suite rejoint à son domicile par les candidats qui n'ont pas pris place à bord de la pirogue. Ces derniers lui réclament la restitution de leur argent. Une décision mal appréciée par le convoyeur. Il soutient avoir rempli sa part du contrat de voyage. Finalement, les candidats malheureux transforment le domicile du convoyeur en un quartier général où ils se rencontrent tous les jours pour rentrer dans leurs fonds. Las des agissements malsains de l'organisateur qui reste campé sur sa position, l'un des voyageurs va s'en ouvrir au Commandant de la Brigade de recherches de Saly Portudal. Daouda Ndoye est ainsi arrêté.







Face aux enquêteurs, le convoyeur déclare, dans un premier temps, être l'unique personne à organiser ce voyage. Mais il finit par passer aux aveux en filant le nom de son plus grand collaborateur, à savoir Gora Diop. Cependant jusqu'ici, Daouda Ndoye n'est pas en mesure de dire avec exactitude si les autres candidats sont arrivés à desti-nation. Car, n'ayant aucune nouvelle des membres de l'équipage. Au terme de leur durée légale de garde à vue, les deux hommes ont été déférés, hier mardi, au parquet de Mbour où un mandat de dépôt leur a été décerné.