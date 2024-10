Escroquerie 2.0 : Un trio dérobe 1,8 million de FCFA du compte Wave d’un restaurant

L’ingéniosité criminelle d’Alioune Mbaye et de ses deux complices, Babacar et Modou Diagne, a fait tomber 1,8 million de FCFA des caisses d’un célèbre restaurant au cœur de Louga. Un stratagème bien orchestré, où amour et cybercriminalité se sont mêlés pour créer une affaire digne des séries à suspense.



Alioune Mbaye, profitant de sa relation intime avec la caissière du restaurant, a utilisé cette proximité pour obtenir un accès privilégié au compte marchand de l’établissement. Selon L’Observateur, tout a commencé lorsque sa petite amie, en pleine confiance, lui confie brièvement son téléphone professionnel, doté de l’application de paiement « Wave ». Il en profite pour scanner l’application sur son propre téléphone, premier pas dans une escroquerie qui allait prendre une ampleur inattendue.



Avec l’aide de Babacar, à qui il transmet l’image scannée, et de Modou Diagne, expert en nouvelles technologies, le trio a réussi à contourner les sécurités du système. Une série de transactions furtives a commencé, les conduisant à vider progressivement le compte, sous les radars. Délocalisant leurs opérations de Louga à Mpal puis Saint-Louis, ils ont retiré au total 1,8 million de FCFA. Leur butin rapidement transformé en motos Jakarta et téléphones de marque.



La victime, réalisant rapidement la disparition des fonds, a alerté les services techniques de Wave, qui, après une minutieuse enquête, ont retracé l’origine des retraits. L’arrestation des trois jeunes hommes a été menée par la police de Louga, mettant fin à leur courte épopée criminelle.



Jugés pour association de malfaiteurs, vol en réunion et accès frauduleux à un système informatique, les trois comparses ont exprimé des regrets lors de leur comparution. Mais cela n’a pas suffi à émouvoir le Procureur, qui a requis deux ans de prison, dont trois mois ferme. Finalement, le tribunal a condamné les trois amis à une peine de deux ans, dont un mois ferme, réservant toutefois les intérêts civils pour une prochaine audience .



Ce dossier démontre que la confiance, lorsqu’elle est abusée, peut mener à des dérives imprévisibles, où amour et crime se rejoignent dans un cocktail explosif.