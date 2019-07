Érection d’un parc d’attraction à Fann : Ces dangers qui nous guettent sous le pont de l’École normale supérieure

Nombreux sont les Sénégalais qui, fréquentant les environs du Lycée Thierno Seydou Nourou Tall et l’École de police, s’interrogent sur les raisons à l’origine de la clôture du rond-point situé sous le pont. Sous ce pont qui surplombe l’intersection entre l’Avenue Bourguiba, Mermoz-Sacré Cœur Dakar et la Vdn, aujourd’hui, il est constaté la présence de piquets sur lesquels sont dressés des rubans de chantier pour clôturer le périmètre. Dakaractu qui a tenté de trouver la réponse à ces dispositifs mis en place, a découvert que c’est un parc d’attractions qui est en train d’être érigé sous ce pont. En effet, il s’agit d’un projet qu’une structure dénommée C3A Azhali Kids entend réaliser en partenariat avec l’Agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal (Ageroute) sous cette infrastructure routière.



À terme, lesdits partenaires entendent transformer le site clôturé en une ‘’aire de jeux pour enfants et adultes’’. Un Parking sera aménagé ainsi qu’un espace détente pour les parents, a renseigné C3A Azhali Kids dans sa page Facebook. Laquelle précise, en terme de mesures sécuritaires que le site sera doté d’agents de sécurité, de caméras de surveillance, d’un Coin snack et d’autres surprises.



Il est à noter que si ces infrastructures sont de nature à rendre attrayant le cadre de vie des populations, il n’en demeure pas moins qu’elles suscitent aussi beaucoup de craintes. La chute d’un minibus Tata, en août dernier, au niveau de l'échangeur de la Patte d'Oie ayant occasionné plusieurs blessés graves est une des raisons de nourrir des craintes. Chute qui a été tellement brutale qu’elle avait créé la panique sur toute l’autoroute et les environs, se rappelle-t-on encore.



Aujourd’hui où le démarrage des travaux du site est imminent, vu qu’une partie du matériel de construction déjà sur place, des citoyens qui ont saisi la rédaction ont tiré un certain nombre d’interrogations. Des interrogations qui portent sur les raisons qui ont poussé les autorités à autoriser ce promoteur (C3A Azhali Kids), en partenariat avec l’Ageroute, à occuper ce site pour y ériger un parc d’attractions. Mais les interrogations sont aussi orientées sur les risques liés au danger que constitue le pont pour le site. Que dire du danger permanent dont feront l’objet ceux qui voudront fréquenter ce lieu de loisirs quand on sait que le site se trouve dans un rond-point très fréquenté ?



C’est d’ailleurs pour trouver des réponses à ces questions que l’un des responsables de C3A Azhali Kids et de l’Ageroute ont été contactés par Dakaractu. Joint par téléphone depuis le mardi 23 juillet dernier, les sieurs Aïdara et Ngom, qui sont respectivement les points focaux dudit projet au sein des deux structures, n’ont manifesté aucune volonté d’apporter les réponses aux questions posées. Le premier nommé, en l’occurrence M. Aïdara, a manifesté son indisponibilité à parler de cette affaire au téléphone pour des raisons familiales. Il a, en outre, demandé à être contacté dans une semaine (ce mercredi 31 juillet 2019) pour parler de ce projet. Ce qui a été fait, d’autant plus que nos tentatives pour le joindre ont été vaines.



Quant à l’Ageroute, collaboratrice de C3A Azhali Kids dans ce projet, elle n’a pas été laissée en rade. Le Sieur Ngom, pour sa part, avait aussi manifesté sa volonté de nous rencontrer pour nous parler de ce projet, mais près d’une semaine après l’avoir contacté, il demeure toujours inaccessible.