Équité territoriale : « Le nord mérite des corrections urgentes… Toute la vallée a un retard criard d’infrastructures de base » (Elimane Fall, Pdt du mouvement Pellital

Pour un développement harmonieux et harmonisé au Sénégal, aucune contrée ne devrait être reléguée au second plan. C’est du moins l’avis de Élimane Fall, président du mouvement Pellital qui s’attelait ce jeudi 14 mars à une analyse des échéances présidentielles passées.

Après avoir félicité le Président réélu et magnifié le bon déroulement du processus électoral, le mouvement Pellital tenait à rappeler à Macky Sall que toute la vallée du fleuve Sénégal est confrontée à un manque criard d’infrastructures de base. « Le Nord mérite des corrections urgentes », a-t-il martelé.

Outre le relèvement du plateau médical, l'électrification et l'aménagement effectif des terres de la rive gauche du fleuve Sénégal, Élimane Fall considère que la jeunesse nordiste devrait pouvoir bénéficier de formations professionnelles de qualité au nom de l'équité territoriale.