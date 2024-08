Entrepreneuriat / PME-PMI : Suqali, un programme de relance économique post-pandémie réussi

Le programme Suqali, lancé en 2020, a été conçu pour répondre aux défis économiques engendrés par la pandémie de Covid-19. Ce programme ambitieux vise à élargir l'accès au financement pour les micro-entrepreneurs ainsi que pour les micro, petites et moyennes entreprises au Sénégal. Ainsi, ce 1ᵉʳ aout 2024, le programme suqali a été clos lors d'un meet-up présidé par le secrétaire d'État chargé des PME-PMI et honoré par la présence de la toute nouvelle directrice générale de l’ADPME.



Depuis son lancement, il y a quatre (4) ans, Suqali a mis à disposition des PME-PMI, aux micro-entrepreneurs et aux entrepreneurs une enveloppe de dix (10) milliards de FCFA. Ce financement a touché 1 784 entreprises et 16 805 micro-entrepreneurs, favorisant ainsi la création et le maintien de 84 544 emplois directs et indirects. Parmi ces emplois, 44 558 sont destinés aux jeunes, toutes activités confondues. Ces chiffres témoignent de l'impact significatif du programme dans les régions de Dakar et de Thiès, deux zones économiques cruciales du pays.



« Après 4 années de mise en œuvre, le programme tire à sa fin, avec des résultats probants pour un objectif, par exemple de 8 000 bénéficiaires du programme, ils sont arrivés à plus de 18 000 bénéficiaires, avec plus de 44 000 emplois créés et un objectif atteint à 222%. Donc c’est un programme qui a fait de bons résultats économiques et sociaux », se réjouit Ibrahima Thiam, secrétaire d’État en charge des PME-PMI.



En effet, le succès du programme Suqali repose sur une collaboration efficace de plusieurs partenaires chapeautés par la fondation Mastercard et Teranga Gestion. Grâce à ces partenariats, le programme a pu apporter un soutien vital à 708 PME dans la zone ouest du pays. Cette coopération a été essentielle pour renforcer les capacités des entreprises locales et leur permettre de surmonter les obstacles économiques posés par la pandémie.



En étendant l'accès au financement et en soutenant activement les entrepreneurs sénégalais, le programme Suqali contribue de manière significative à la résilience et à la relance économique du pays. Cette initiative illustre l'importance de partenariats solides et de soutiens ciblés pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes. À ce titre, le secrétaire d’État chargé des PME-PMI espère la mise en œuvre d’une seconde phase du « programme Suqali » afin que les entrepreneurs, les PME-PMI bénéficient davantage de soutiens.



Ainsi, Monsieur Thiam en sa qualité de secrétaire d’État en charge des PME-PMI, assure que le nouveau gouvernement du Pr Diomaye Faye accorde une importance capitale aux PME-PMI et annonce dans la foulée qu’une politique et une « stratégie nationale de développement des PME-PMI » sont en train d’être peaufinées pour valoriser ces acteurs économiques.