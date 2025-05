Entreprenariat féminin : ECOBANK annonce la version 2.0, améliorée et inclusive du « Programme Ellever »

Initialement conçu pour accélérer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes ou axées sur les femmes au sein de la Banque Commerciale, Ellever s'enrichit aujourd'hui pour devenir plus ambitieux, plus complet et plus inclusif. Ce nouveau programme propose désormais une offre élargie de solutions financières et non financières, couvrant l'ensemble des segments d'activité d'Ecobank : Banque des Particuliers, Banque Commerciale et Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement.



« Ellever par Ecobank » a été lancé au Sénégal en septembre 2021, avec pour objectif de soutenir les entreprises dirigées par des femmes ou orientées vers les femmes. Il propose des services financiers et non financiers, tels que des prêts à des taux d'intérêt réduits, des formations, du coaching, et un accès facilité aux marchés via des outils digitaux. En avril 2022, un partenariat avec WIC Capital a permis de mobiliser un financement d'un milliard de FCFA pour soutenir l'entrepreneuriat féminin au Sénégal.



Depuis son lancement, Ellever a démontré un impact de façon croissante le nombre de clientes « Ellever » qui est passé de 529 en 2021 à 2 037 en 2024, 26 milliards FCFA de financements accordés, 879 clientes ont été effectivement financées, soit 43% du portefeuille, 522 clientes qui ont bénéficié de programmes de formation et de renforcement de compétences.



À l'échelle du continent, grâce au programme Ellever, Ecobank a octroyé plus de 200 millions de dollars sous forme de prêts, bénéficiant à des milliers de femmes entrepreneures. En mars 2025, le programme a été enrichi pour proposer une offre encore plus inclusive, couvrant désormais tous les segments de clientèle, avec notamment la possibilité d'obtenir des prêts non garantis jusqu'à 50 000 USD et des services personnalisés (assurance, gestion de patrimoine, fidélité). L'élargissement d'Ellever traduit la volonté d'Ecobank Sénégal d'agir concrètement pour réduire les inégalités de genre et accélérer la croissance inclusive.

Au Sénégal, les femmes représentent environ la moitié de la population et jouent un rôle central dans la dynamique économique et sociale du pays. Elles sont à l'origine de plus de 30% des créations d'entreprises individuelles, pourtant, leur accès au financement reste limité. De plus, combler les inégalités de genre en Afrique pourrait ajouter près de 2 500 milliards de dollars au PIB du continent d'ici 2025, estime la Banque mondiale.



Sahid Yallou, Directeur Général d'Ecobank Sénégal, dira à ce propos : « Les femmes entrepreneures du Sénégal ont déjà fait l'expérience de l'immense valeur qu'apporte le programme panafricain Ellever par Ecobank, dédié à soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Avec cette nouvelle version, nous renforçons notre engagement à être la banque de choix des femmes entrepreneures africaines. »



Le Directeur Général d'Ecobank Sénégal dit qu’il s’agira ensuite d'offrir un coaching personnalisé tout au long de leur parcours entrepreneurial, à travers des formations, du mentorat, et un réseau d'experts, d’aider les entrepreneures à élargir leur marché et leur clientèle sur le continent africain via notre plateforme innovante 'MonEspace Commerce' et de favoriser des conditions financières avantageuses avec des taux d'intérêt attractifs et exigences de garanties assouplies.