Enseignement en présentiel: « il faut qu’on se donne toutes les garanties que ce qui s’est passé à l’Ucad ne se reproduise plus» (députée Ndèye Lucie Cissé)

L’honorable député, Ndèye Lucie Cissé a interpellé le ministre l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Moussa Baldé sur les perspectives pour une sortie de crise liée aux actes de vandalisme dans le temple du savoir notamment à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



« Il y a un débat qui s’est présenté à savoir l’enseignement en présentiel et celui à distance. Mais entendant, il faut qu’on se donne toutes les garanties que ce qui s’est passé à l’Ucad ne se reproduise plus », a soutenu la parlementaire devant l’autorité.



« Il faut que vous nous dites ce que vous prévoyez parce que vous êtes la voix autorisée», a confié Ndèye Lucie Cissé qui intervenait, ce 22 novembre, à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.