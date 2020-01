Enseignement : Habib Niang reçoit des présidents d'étudiants Thiessois et promet de les accompagner

Les présidents des étudiants thiessois de Dakar, Bambey, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor ont eu une audience avec le président de "And Suxali Thiès", Habib Niang. En effet, ces dignes représentants de demain sont confrontés à d'énormes difficultés dans leurs universités.

Problèmes de logement, moyens financiers insuffisants, soins de santé défaillants, etc...

Dans l'espoir de sortir de tous ces maux, ils se sont rapprochés de Habib Niang pour lui faire part de leurs attentes.

Après avoir religieusement écouté les représentants des étudiants thiessois, le leader de "And Suxali Thiès" a répondu favorablement à leurs attentes. Et avec l'aide de ses partenaires qui l'accompagnent dans ses activités sociales, Habib Niang leur a promis de faire un geste en leur faveur afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leurs études.