En raison des élections, la Guinée Conakry ferme ses frontières avec le Sénégal.

Entrer en Guinée Conakry par voie terrestre, surtout quand on est en provenance du Sénégal serait une entreprise vouée à l'échec et pour cause. Les autorités guinéennes ont décidé de fermer les frontières terrestres avec le Sénégal. C’est du moins ce que Africaguinee a constaté à Koundara. Le sous-préfet de cette localité joint par nos confrères confirme, mais dit ignorer les raisons.



C’est le gouverneur de Labé qui va avouer que cette mesure est motivée par le contexte électoral. « Nous sommes dans une période électorale. Partout ça se ferme », aurait dit le chef de l'exécutif de Labé à Africaguinée.



Le 18 octobre prochain, les guinéens retournent aux urnes pour élire leur président. Ils choisiront entre le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat et onze de ses challengers dont le chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo.