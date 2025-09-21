En larmes face à la détresse : Anna Koné transforme son choc en combat pour les enfants du Sénégal

De retour au pays, Anna Koné, Sénégalaise vivant aux États-Unis, a été bouleversée par les conditions de vie indignes des enfants talibés, nourrissons abandonnés et pensionnaires de pouponnières et prisons du Saloum. En larmes, mais animée d’une détermination farouche, elle a lancé une initiative solidaire : récupérer habits, jouets et matériel de première nécessité aux États-Unis pour les redistribuer au Sénégal. Déjà à sa deuxième action, elle vise plus grand : conteneurs de couches, matelas, machines et jouets destinés aux daaras, villages SOS et autres structures d’accueil. Pour donner un cadre durable à ce combat, elle crée sa fondation « Anna’s Unity Project Charity », symbole d’unisson des cœurs et forces au service des plus vulnérables.