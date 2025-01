Emploi des jeunes : vers une autre alternative du programme « Xëyu ndaw ñi »

Lors de sa communication en conseil des ministres ce mercredi, le président de la République est revenu sur le Programme « Xëyu ndaw ñi », mis en œuvre depuis 2021. Selon Bassirou Diomaye Faye, ce programme connaît des manquements majeurs. Il a ainsi demandé au Premier Ministre d’engager avec les Ministres impliqués toutes les diligences nécessaires à l’évaluation et au recadrage avant fin en mars 2025 dudit programme. Ce dernier doit évoluer vers un nouveau concept « Emploi des jeunes » plus efficient et fortement intégrateur de toutes les cibles.





Cette revue pragmatique du Programme, devra permettre un recadrage rapide de ses composantes et de ses objectifs sectoriels en termes de création d’emplois et de promotion de l’entreprenariat à travers l’optimisation des financements alloués et les différentes activités génératrices de revenus, lit-on sur le communiqué.