Emploi des femmes dans le monde du travail : la COSYDEP et ACET relèvent les obstacles et font des recommandations.

Dans le cadre du programme de promotion et de valorisation des filles/femmes en Afrique à travers l’enseignement et la formation technique et professionnelle, le Centre Africain pour la Transformation Économique (ACET, African Center for Economic Transformation) et la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) ont organisé, ce mardi 26 juillet 2022 une journée de partage des résultats du Rapport de l’étude intitulée ‘‘OBSTACLES À L’EMPLOI DES FEMMES DANS LE FUTUR MONDE DU TRAVAIL’’.



Cette rencontre vise à disséminer le rapport de l’étude en vue d’engager les décideurs et toutes les parties prenantes à proposer des options politiques susceptibles d'aider les jeunes femmes à acquérir l'éducation et les compétences nécessaires pour l'avenir du travail. Cette session cible une cinquantaine d’acteurs clés impliqués dans les systèmes d'éducation et de formation du pays : gouvernement et décideurs politiques ; secteur privé et jeunes ; prestataires de services éducatifs, organisations nationales et internationales et les partenaires au développement.



Le Sénégal a fait de l'autonomisation des femmes un pilier essentiel du Plan Sénégal Émergent, cadre fédérateur des politiques publiques. Des efforts ont été faits en faveur de l'autonomisation des femmes et de la réduction des inégalités entre les sexes au fil des ans, notamment par l'adoption de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité entre les sexes en 2005 et la mise en place d'institutions et des mécanismes de financement. Parmi ces initiatives, on peut citer le Fonds de développement social (2002-2005), le Fonds national pour la promotion de l'entreprenariat féminin (2004), le Fonds d'impulsion de la microfinance (2005) et le Fonds de promotion de la sécurité alimentaire (2013.



Cependant, l'autonomisation économique des femmes au Sénégal reste un défi en raison de la complexité de l'environnement socioculturel. Même si le processus de déconstruction des mentalités est bien engagé, les relations entre les sexes sont façonnées par des normes et des coutumes socioculturelles de longue date qui établissent des relations hiérarchiques dans lesquelles les hommes sont dominants et les femmes subordonnées. Bien que ces relations varient en fonction de l'emplacement urbain/rural, du niveau de revenu, du groupe ethnique et de la religion, la société sénégalaise en général attend des femmes qu'elles soient des épouses et des mères, s’occupant des travaux ménagers et domestiques (non rémunérés), y compris la procréation et l'éducation des enfants, les soins et l'entretien du foyer et l'agriculture de subsistance.



Ces normes de genre se traduisent par un accès privilégié des hommes aux opportunités de leadership dans les postes officiels des secteurs public et privé. Les institutions sociales reflètent et soutiennent les préférences et les styles de leadership masculins, créant souvent des environnements de travail peu propices, voire hostiles, à l'autonomisation des femmes par le biais d'opportunités de leadership, de promotion ou d'égalité salariale. Par conséquent, du manque d'accès à la terre au manque d'éducation, en passant par des normes sociales défavorables, les femmes sénégalaises sont confrontées à plusieurs obstacles pour accéder à des emplois de bonne qualité ou pour développer des entreprises à forte valeur ajoutée.

Cette situation semble s'aggraver avec la pandémie de la COVID-19 qui a plongé le monde dans une crise économique. De plus, la pandémie risque d'aggraver les inégalités entre les sexes au Sénégal en touchant davantage les jeunes femmes et leurs activités. D'où l'intérêt de cette étude d'analyser la situation des jeunes femmes (15-35 ans) au Sénégal dans le contexte du monde du travail actuel et futur. L'étude s'inscrit dans l'un des cinq piliers opérationnels du Centre africain pour la transformation économique et s'appuie sur son modèle d'engagement politique, permettant une analyse transnationale de haute qualité et de caractère internationale.



En effet, l'étude couvre trois secteurs à savoir l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie, et l'externalisation des processus d'affaires (BPO). Elle vise à identifier des options politiques créatives qui améliorent l'enseignement secondaire, le développement des compétences et les perspectives d'emploi des jeunes femmes. L'étude vise à :



Identifier les facteurs uniques qui entravent l'éducation des jeunes femmes, de l'enfance au monde du travail, dans les trois secteurs sélectionnés ;



Enquêter sur les barrières sexospécifiques extrascolaires uniques qui privent les jeunes femmes de la possibilité de progresser dans le monde du travail dans les secteurs sélectionnés ; et



Identifier et proposer des options politiques qui peuvent aider les jeunes femmes à développer l'éducation et les compétences nécessaires - du niveau secondaire à l'enseignement et à la formation techniques et professionnels - pour le futur monde du travail.



L'étude s'appuie sur le cadre conceptuel développé par le Centre Africain pour la Transformation Économique (ACET) pour la jeunesse, l'emploi et les compétences, qui se concentre sur les principaux domaines des facilitateurs et des obstacles qui affectent le potentiel des filles et des jeunes femmes dans le futur monde du travail. On sait que ces facilitateurs et ces obstacles se manifestent de diverses manières, notamment dans l'environnement familial, l'environnement d'apprentissage, le lieu de travail (formel ou informel) ainsi que l'environnement réglementaire et politique. Par conséquent, cette étude utilise l'approche de l'histoire du changement le plus significatif pour recueillir des données primaires auprès d'un échantillon de 45 jeunes femmes (âgées de 15 à 35 ans) travaillant dans les secteurs de l'agriculture, de l’externalisation des processus d’affaires (BPO), de l'hôtellerie et du tourisme.



La collecte des données s'est déroulée en deux phases. La première phase a consisté en une revue de la littérature des données secondaires dans les études, rapports et documents de travail des différentes parties prenantes qui ont permis d'ancrer l'étude dans le contexte sénégalais.



La deuxième phase a été la collecte et l'utilisation de données primaires par le biais d'entretiens semi-structurés. Quinze jeunes femmes (15-35 ans) ont été interviewées dans chacun des trois secteurs sélectionnés dans les villes suivantes : Dakar et sa banlieue, Thiès, Kaolack, Saint Louis, Mbour, et Richard Toll.



Outre ces 45 femmes, diverses parties prenantes ont également été interrogées, issues des ministères et départements concernés, d'entreprises, d'écoles et d'universités, ainsi que d'une agence de recrutement. Les données recueillies ont été analysées à l'aide de la méthodologie de la théorie ancrée afin d'identifier les principaux éléments suivants les facteurs facilitant ou entravant les expériences éducatives et professionnelles des jeunes femmes interrogées.



A terme il ressort que malgré les efforts du gouvernement pour aider les femmes à jouer pleinement leur rôle dans le développement social et économique, les jeunes femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles en raison de la persistance des préjugés et des inégalités sociétales tout au long de leur processus d'éducation et sur le marché du travail.