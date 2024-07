Emploi : Le Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal tire sur la sonnette d’alarme

Le Regroupement des diplômés Sans Emploi du Sénégal (RDSES) a tenu un point de presse devant l'Office du BAC ce mardi 2 juillet 2024 marquant le début des épreuves du baccalauréat 2024.



Une occasion pour ces jeunes d’alerter les autorités par rapport à leur situation. « Nous profitons de ce contexte pour signaler au Ministre de la justice, l'urgence d'organiser les examens et concours donnant accès aux métiers d'avocat, de magistrat, de greffier », alerte-t-il.

Selon toujours le regroupement des diplômés Sans Emploi (RDSES), l’irrégularité des examens et concours est la cause des sous-effectifs constatés lors des assises de la justice et une de ses pires conséquences est l'inéligibilité de milliers de diplômés rattrapés par la limite d'âge.