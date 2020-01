Émission : "Face à Dakaractu" reçoit ce Vendredi le Dr Macoumba Diouf (directeur de l'horticulture), maire de Latmingué...

Pour ce numéro de l'émission "face à Dakaractu" de ce Vendredi, la rédaction de Dakaractu va se pencher sur les questions relatives au secteur horticole, avec l'ouverture prochaine du marché des importations d'oignon.

Il sera également question de faire le bilan de la saison horticole 2018/2019 et la situation du secteur à l'heure de la phase II du plan Sénégal émergent.

Pour débattre de toutes ces questions l'émission "face à Dakaractu" reçoit le Dr Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture et par ailleurs maire de Latmingué et responsable APR dans la dite localité.

Une émission que vous pourrez suivre en direct sur Dakaractu.com à partir de 13h.