Émeutes au Sénégal / le ministre de l'intérieur parle d'actes terroristes

Le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome dans une édition spéciale de la Tfm a fait savoir que l'État ne va pas reculer devant ces pillages et manifestations. Il persiste comme en 2021, les manifestants sont infiltrés par des forces occultes. " Les manifestants se sont délibérément attaqués à des installations névralgiques de notre pays" dénonce le ministre.



Cependant, il prévient en ses termes " le reste, nous en occuperons en faisant face aux forces occultes dont j'avais fait allusion en mars 2021. Malheureusement quand j'en avais parlé, beaucoup de personnes s'en étaient offusquées en disant que c'était pour caricaturer pour critiquer dans le mauvais sens une catégorie de citoyens.



Les faits ultérieurs semblent ouvrir les yeux des citoyens les plus sceptiques. Ceux qui veulent mettre l'État ou la République à terre, l'État prendra toutes ses responsabilités pour y faire face et les mettra hors d'état de nuire. Avec ceux qui ont le sens de l'État, qui ont le sens du devoir Républicain, nous devrons trouver les solutions qui nous permettraient d'avoir tout ce qui a été promis dans les politiques publiques leguées par tous les présidents".



L'attaque de l'usine de Diender a été évoqué par le ministre. " Ils veulent créer des émeutes. Ceux qui sont derrière ces actes veulent terroriser la population. Je vous rassure que l'État fera face. Je vous rassure que tout ce que l'État devra faire pour les empêcher d'arriver à leur fin, l'État le fera. C'est pour cette raison que la plupart de leur entreprise a échoué. Si leur entreprise de l'attaque de l'usine de Diender avait réussi, c'est toute la capitale qui sera privé d'eau et d'électricité. C'est ça l'objectif, qu'il n'y ait pas de commerce, qu'il n'y ait de transport, pas d'écoles, qu'il n'y ait aucune activité économique. Cela nous ne l'accepterons jamais" conclut le ministre de l'intérieur.