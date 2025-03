Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Pape Thiaw exprime ses ambitions pour le Sénégal

Ce jeudi 13 mars 2025, le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu une conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de cette conférence, le coach des Lions de la Téranga a également répondu aux questions concernant les ambitions du Sénégal pour cette édition de la Coupe du Monde.



Pape Thiaw, ancien international sénégalais, a rappelé l'importance de cette compétition pour le pays. « Comme vous l'avez bien dit, le Sénégal est habitué à participer à cette grande compétition. La Coupe du Monde est très importante, surtout aux yeux du peuple. En tant qu'ancien joueur, j'y ai participé. Aujourd'hui, en tant que sélectionneur, j'ai vraiment envie que cette dynamique se poursuive et que l'équipe continue à accomplir de belles choses. Cette équipe a l'habitude de se qualifier pour chaque Coupe du Monde, et nous voulons maintenir cette tradition », a-t-il déclaré.



Ces propos reflètent la détermination du sélectionneur à maintenir le Sénégal parmi les nations phares du football africain et mondial. Après leur performance remarquable lors de la Coupe du Monde 2022, où les Lions de la Téranga avaient atteint les huitièmes de finale, les attentes sont élevées pour 2026. Pape Thiaw semble conscient de cette pression et entend bien y répondre en s'appuyant sur une équipe expérimentée et talentueuse.