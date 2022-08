Élevage : Le syndicat des travailleurs brocarde ADD et menace de perturber la filière.

Les travailleurs de l'élevage réclament du ministre du Budget et des Finances, la signature de l'arrêté portant correction du paiement des indemnités à l'instar de leurs collègues des autres ministères. "Toutes les dispositions administratives ont été prises au niveau du ministère et envoyées au ministère du Budget et des Finances. La loi de finance rectificative a été adoptée au conseil des ministres du 11 mai 2022, le décret est signé; le ministre de l'élevage a donc accompli sa part", explique Amadou Lamine Kaïré qui annonce que le préavis de grève prend fin le 19 septembre prochain.



En point de presse ce samedi, les camarades du secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'élevage (SNTE) ont exposé leur plateforme revendicative qu'ils appliqueront à l'expiration du préavis de grève. "Arrêt de la vaccination sur l’ensemble du territoire national; Fermeture des abattoirs; Arrêt du contrôle des aires d’abattage et des denrées alimentaires; Sit-in suivi de conférence de presse sur toute l’étendue du territoire; Boycott de la campagne de vaccination et rétention des informations zoo sanitaires; Arrêt total de travail et suspension des contrôles aux abattoirs et lors des grands évènements".