Élections législatives françaises : C'est parti pour le second tour!

Au Sénégal, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h au Lycée Jean-Mermoz à Dakar et au Lycée Jacques Prévert à Saly.



Vers 8h 30, sur sa page twitter, l'ambassadeur de France au Sénégal, Christine Fages, annonce que le vote vient de commencer au lycée Jean Mermoz de Dakar. Elle a salué les efforts des équipes du consulat général et de l’ambassade mobilisées à Dakar et Saly au service des électeurs français du Sénégal.



Quelques heures avant la fin de la campagne électorale vendredi à minuit et le début d’une période de réserve, plusieurs sondages semblaient montrer un resserrement entre les trois blocs : le RN et ses alliés, l’alliance de gauche Nouveau Front populaire (NFP) et les macronistes.



Le RN et ses alliés obtiendrait ainsi une majorité relative : 200 à 230 sièges selon Elabe, 205 à 230 pour OpinionWay, 175 à 205 pour Ipsos, 170 à 210 pour Ifop, 185 à 215 pour Harris Interactive, une progression spectaculaire par rapport aux 88 députés RN sortants, mais insuffisante pour atteindre seul la majorité absolue (289 députés). Si le Rassemblement national franchissait la barre des 289 élus, ou s’en approchait, c’est Jordan Bardella, 28 ans, qui entrerait à Matignon. Il deviendrait le plus jeune Premier ministre de l’histoire et mettrait en place le programme anti-immigration prôné depuis des décennies par son parti.







Mais si la gauche et les macronistes parvenaient, avec leur front républicain, à faire échec au RN, il leur faudrait proposer aux Français une solution pour gouverner le pays. La fin de campagne, dans un climat de grande tension, a été marquée par des agressions et violences envers des candidats ou militants. Face à d’éventuels débordements dimanche soir, 30.000 policiers seront mobilisés, dont 5.000 à Paris.