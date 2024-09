Élections législatives anticipées / Linguère : 16 maires investissent Samba Ndiobene Ka, tête de liste de l' Apr

Dans le cadre des investitures en vue de l'élection législative du 17 novembre prochain, l'ancien ministre et maire de Dahra Samba Ndiobene Ka a été investi à l'unanimité tête de liste départementale de l'Alliance pour la République par ses camarades apéristes et alliés .



Sous la supervision du commissaire politique, l'ex ministre Mamadou Talla et sous la coordination de Sidel Sow, après huit tours d'horloge, les militants de l'Alliance pour la République et ses alliés se sont réunis, hier mardi à Dahra pour procéder au choix des candidats à l' élection législative du 17 Novembre 2024.



Samba Ndiobene Ka et Coumba Diaw respectivement maire de Dahra et de Sagatta Djoloff sont les titulaires, Sidy Tall (Thiamene Pass et Awa Alassane Sow Barkedji) sont les suppléants sur la liste départementale de l 'Alliance pour la République et ses alliés dans le département de Linguère

.

A signaler que 16 maires sur les 19 que compte le département de Linguère ont investi l'édile de Dahra, Samba Ndiobene Ka, titulaire de la liste départementale de l'Apr à Linguère.



A l'issue de la rencontre, Mamadou Talla ,n'a pas manqué de magnifier toute sa satisfaction à l'endroit des responsables et militants apéristes épaulés par ses alliés. En effet, le commissaire politique Talla de noter la présence massive des maires, les députés Anya Mbengue et Yoro Sow , celle des alliés ( Rewmi, Afp et Urd). Le message de l'ancien Chef de l'État Macky Sall " l'unité, la générosité entre les camarades pour aller vers des consensus pour une victoire éclatante au soir du dimanche 17 novembre 2024 ", renchérit Mamadou Talla.



S'agissant de la liste nationale, l'envoyé de l'Apr, Mamadou Talla de rappeler aux prétendants de déposer leurs dossiers à Dakar.



Zale Ndiaye (Linguère)