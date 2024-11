Elections Législatives / Observations : Les recommandations du Cosce

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) a déployé, conformément à son mandat, une Mission d’Observation Électorale (MOE) dans le cadre des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 au Sénégal. Après avoir supervisé les élections législatives de ce dimanche 17 novembre, la mission d'observation a émis des recommandations allant dans le sens de la simplification des procédures de vote et de publication des résultats.



Le COSCE recommande d’instaurer le bulletin unique dans les différentes élections afin de renforcer le secret du vote, de simplifier les opérations et de contribuer à la lutte contre l’achat de conscience, à l’équité entre les candidats et à la rationalisation des dépenses électorales.



Une réflexion devrait également être lancée sur la possibilité d’introduire le vote par procuration pour certaines catégories d’électeurs, telles que les personnes en déplacement, les malades et les détenus. Il est également essentiel de veiller au respect des dispositions du Code électoral relatives à la publication des résultats des élections bureau de vote par bureau de vote.



Dans le cadre juridique des élections anticipées : Il est nécessaire de réviser le cadre juridique des élections législatives anticipées, en particulier les délais et de réglementer de manière exhaustive le processus à travers le Code électoral, conformément aux dispositions de la Constitution.

Sur la sécurité des candidats : Il est nécessaire que l’Etat assure la sécurité des candidats dès la validation de leur candidature.



Recommandations générales : Les concertations nationales annoncées par le Président de la République devraient permettre de s’accorder sur les modalités de financement des partis politiques, la rationalisation du système partisan ainsi que la mise en place d’une Haute autorité de régulation de la démocratie.



Conduite par le Professeur Babacar GUEYE, Président du Collectif, la MOE du COSCE est composée d’une équipe de coordination opérationnelle basée à Dakar, de 5 coordonnateurs de zones, de 46 observateurs de long terme (OLTs) déployés dans les 46 départements du pays du 1er octobre au 16 novembre 2024 et de 1100 observateurs de court terme (OCTs) qui complètent le dispositif le jour du scrutin dont 600 mobiles et 500 fixes répartis selon un échantillonnage aléatoire statistiquement représentatif.