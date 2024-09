Elections Législatives 2024 : Le parti Forces Nouvelles de Alpha Thiam appelle à voter la liste Pastef

Candidat recalé à la présidentielle, Alpha Thiam, leader du parti Forces Nouvelles et membre de la coalition Diomaye Président, appelle à voter la liste Pastef en vue des élections législatives du 17 novembre 2024.

"Nous appelons tous les Sénégalais à parachever la victoire de l’élection présidentielle, véritable coup KO, en confirmant le triomphe du camp présidentiel avec une mobilisation exceptionnelle en vue des élections législatives du 17 novembre 2024 ", informe le parti Forces Nouvelles dans un communiqué parvenu à Dakaractu.

Le document souligne que "le Parti Forces Nouvelles est totalement en phase avec la dynamique, le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier Ministre Ousmane Sonko pour un changement systémique et pour la mise en œuvre du Projet via le nouveau référentiel des politiques économiques et sociales 2025 – 20235. Cette matérialisation du Projet et de la vision se fera grâce à une majorité de députés responsables et engagés pour l’intérêt supérieur de la Nation". Pour Alpha Thiam et ses militants, "... les Alliés seront bel et bien présents sur cette liste du PASTEF", avant de poursuivre ," ensemble, nous avons soutenu le PASTEF, Ensemble, nous avons formidablement gagné avec le PASTEF, et Ensemble, nous restons avec le PASTEF. (...)