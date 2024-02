Élection reportée au 15 décembre 2024 : le PDS se réjouit de sa victoire obtenue à l’Assemblée Nationale et appelle au dialogue

Quelques heures après le vote de la proposition de loi entérinant le report de l’élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février 2024 et désormais reporté jusqu’au 15 décembre prochain, le parti démocratique sénégalais (PDS) avec ses militants et ses leaders se sont donnés rendez-vous ce mardi 6 février à leur siège pour se prononcer sur la situation de leur bataille menée à l’Assemblée Nationale.



Portée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement et soutenue par la majorité Benno Bokk Yaakaar, la commission parlementaire engagée par ces deux entités parlementaires a porté ses fruits. Faisant face à la presse cette après-midi, le PDS se réjouit de sa victoire obtenue à l’hémicycle. Dans une déclaration parcourue par le président du groupe parlementaire démocratie, liberté et changement, Mamadou Lamine Thiam, le PDS motive son action à l’Assemblée nationale par les nombreuses anomalies du processus électoral qui ont « privé injustement des candidats de leur droit de participation à l'élection et particulièrement de notre candidat Karim Maissa Wade ».



« Ces défaillances étaient de nature à compromettre l’intégrité, la démocratie, l’inclusivité de l’élection qui aurait conduit le pays dans un chaos si l’élection avait été maintenue le 25 février 2024 », se justifie Mamadou Lamine Thiam.



Poursuivant ses propos, le président du groupe parlementaire démocratie, liberté et changement lance un appel au dialogue et invite « l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour trouver un consensus sur une réforme du Code électoral et du processus électoral ». Ainsi, pour conforter tout cela, le PDS propose la mise en place d’une « Cour constitutionnelle » en lieu et place du Conseil constitutionnel.