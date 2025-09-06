El Hadji Malick envoie un message fort : « Le Sénégal est plus fort que le Congo, et on va le prouver »

Sans détour, El Hadji Malick a livré son analyse après la victoire contre le Soudan. « En première mi-temps, on était plus agressifs, on savait que le Congo avait gagné donc on était encore plus motivés », a-t-il expliqué. Malgré un début de match difficile où les Soudanais ont tenté de surprendre les Lions, le défenseur sénégalais retient l’essentiel : « Ce qui est clair, c’est qu’on a nos trois points. On savait que le football africain est plus dur, mais on a su gérer. » Confiant pour la suite, il annonce déjà la couleur : « Contre la RD Congo ce sera une finale, et on est meilleurs qu’eux. On va remporter une autre victoire. »