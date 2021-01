El Hadji Baba Ngom, (Sg SUTES) : « Nous réclamons nos trois milliards confisqués par la SDE sinon … »

Le syndicat des travailleurs de la SEN’EAU a tenu un point de presse ce vendredi 15 janvier 2021 pour ruer dans les brancards de la SDE. Ces travailleurs comptent poser le processus par lequel le recouvrement des actifs et passifs disent-ils illégalement et illégitimement encore détenu tels que le fond commun de placement estimés à plus de trois milliards.



Le SG El Hadj Baba Ngom face à la presse, étale les recommandations des travailleurs. "Nous comptons saisir la structure financière du conseil de régularisation des établissements et marchés financiers (CREMF), la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) pour l'appel à candidature et prendre le relais du FCP/SDE » fait-il savoir.



Ainsi, il déroule la feuille de route du combat avec le port de brassards rouges sur l'étendue du territoire national et un grand rassemblement devant la SDE sont plus que imminents.



Dans les mesures prises, les syndicalistes enclenchent le retrait des travailleurs de SEN’EAU de leur part dans le capital de 5% du SDE ; transfert technique, sans préjudice du FCP avec 99% des porteurs de parts des travailleurs de SEN’EAU pour un autre intermédiaire autre que SDE ; Césure conséquente ou spécification nette des actifs et passifs SDE ; un décorticage précis, pointu et lumineux des aspects sociaux.