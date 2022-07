Égypte : La FSBB exprime sa « préoccupation » après la mise en rétention administrative de Paco du 12e Gaïndé

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a ainsi « exprimé son émoi et sa consternation tout en manifestant sa solidarité et son soutien » à ce membre du Comité des supporters dénommé « 12e Gaïndé ». Ses conditions de rétention ne sont pas des meilleures, selon la FSBB, qui a publié un communiqué.



D'ailleurs, « des démarches sont entreprises pour que la situation de Paco soit réglée », selon la Fédé. L'instance dirigée par Me Babacar Ndiaye rappelle que le célèbre supporter a bénéficié de tout l'accompagnement administratif nécessaire dans les démarches pour l'obtention d'un visa.



« L'ambassade d'Égypte à Dakar avait refusé les demandes de visa de la délégation sénégalaise comme du reste celles des journalistes », informe le communiqué. La fédération égyptienne de basketball et la FIBA ont été saisies...